"Vedrai quello che scrivo...": Allegri ha percepito come una minaccia una frase di Colombo! Allenatore infuriato col quarto uomo

Ultime notizie SSC Napoli - A sentire gli umori provenienti dal suo staff, non gli è ancora passata all'allenatore del Napoli Massimiiiano Allegri, come scrive Franco Ordine sul Giornale. Non solo per il 3-3 subito in rimonta dalla Roma, ma anche per ciò che è successo con la sua espulsione.

"Allegri è infuriato con il quarto uomo di Napoli-Roma, Sacchi, che ha suggerito all’arbitro Colombo di espellerlo senza che avesse pronunciato una sola frase offensiva: alla convalida del terzo gol romanista il tecnico si era avviato verso lo spogliatoio per poi tornare subito indietro . E protesta per l’espulsione chiedendo ripetutamente: «Cosa ho detto?» .

L’arbitro Colombo, incrociato negli spogliatoi, alla richiesta di una spiegazione del cartellino rosso ha replicato «vedrai quello che scrivo...» che Max ha percepito come una sorta di minaccia. Da lì è partita la sfuriata durante la quale è stata ascoltata la frase che ha provocato il risentito comunicato della Roma . Dal tenore del referto arbitrale dipenderà la dimensione della squalifica"