"Vedrai quello che scrivo...": Allegri ha percepito come una minaccia una frase di Colombo! Allenatore infuriato col quarto uomo

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie SSC NapoliA sentire gli umori provenienti dal suo staff, non gli è ancora passata all'allenatore del Napoli Massimiiiano Allegri, come scrive Franco Ordine sul Giornale. Non solo per il 3-3 subito in rimonta dalla Roma, ma anche per ciò che è successo con la sua espulsione.

"Allegri è infuriato con il quarto uomo di Napoli-Roma, Sacchi, che ha suggerito all’arbitro Colombo di espellerlo senza che avesse pronunciato una sola frase offensiva: alla convalida del terzo gol romanista il tecnico si era avviato verso lo spogliatoio per poi tornare subito indietro. E protesta per l’espulsione chiedendo ripetutamente: «Cosa ho detto?».

L’arbitro Colombo, incrociato negli spogliatoi, alla richiesta di una spiegazione del cartellino rosso ha replicato «vedrai quello che scrivo...» che Max ha percepito come una sorta di minaccia. Da lì è partita la sfuriata durante la quale è stata ascoltata la frase che ha provocato il risentito comunicato della RomaDal tenore del referto arbitrale dipenderà la dimensione della squalifica"

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