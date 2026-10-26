Stupore e fastidio in casa Roma verso Allegri per due motivi: i dirigenti hanno preferito evitare una reazione ufficiale ma...

Ultime notizie SSC Napoli - Gli ispettori della Procura Federale presenti sabato allo stadio Diego Armando Maradona hanno visto e ascoltato un Max Allegri particolarmente agitato all’uscita dal rettangolo di gioco e in tutto il post partita, in cui ha fatto fatica a contenere rabbia e adrenalina. Le dichiarazioni che più hanno fatto rumore? «Sono sempre loro, l’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca», ha urlato l'allenatore del Napoli. Ne parla il Corriere della Sera.

Il riferimento alla Roma è figlio del terzo posto della squadra di Gasperini lo scorso maggio: tra le squadre escluse dalla Champions il Milan allenato allora da Max: