La Procura Federale potrebbe chiedere di ascoltare Allegri! Domani l'allenatore parlerà in conferenza stampa

Ultime notizie SSC Napoli - Il fascicolo Allegri è da ieri sul tavolo della procura Figc, che ha già trasmesso al giudice sportivo tutte le informazioni relative ai fatti “di campo”, dunque di stretta competenza di Mastrandrea. La squalifica scatterà in automatico, alla luce del cartellino rosso. Ne parla il Corriere dello Sport.

Se il giudice decidesse di fermare il tecnico per una giornata, salterebbe solo la trasfera di Monza: "Dovesse optare per la stangata di due giornate - scenario molto più remoto - Allegri non tornerebbe allo Stadium domenica per la sfida alla Juve. In ogni caso, la querelle non si esaurirà stamattina".

"La frase che ha mandato la Roma su tutte le furie è stata udita dall’ispettore e da vari testimoni e potrebbe condurre a una sanzione di natura economica. Trattandosi di dichiarazioni effettuate fuori dal terreno di gioco, la materia è esclusivamente federale. Chiné attenderà la sanzione per capire se la squalifica verrà già accompagnata da una multa. In quel caso potrebbe aggiungerne un’altra. Potrebbe anche chiedere di ascoltare Allegri per comprendere meglio il significato di una frase equivoca. Domani Max interverrà in conferenza stampa e le parole che pronuncerà potrebbero anche ammorbidire la sua posizione".