Acquisto SSC Napoli, Rizzetta: "Confermo questa grande ambizione: se dovesse esserci l'opportunità..."

Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basket e a capo di una cordata USA che sta provando ad acquistare la SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Delia Paciello per Tele A tornando anche sulla questione della possibile cessione del club azzurro.

Ho tantissimo rispetto per il presidente De Laurentiis. Nell'ultimo anno ho avuto il piacere di conoscerlo, anche insieme alla mia famiglia. Ho portato anche mia figlia Viviana qui a Napoli e abbiamo condiviso qualche bellissima serata insieme alla famiglia del presidente.

Come lui sa bene, io ci sono. Naturalmente c'è anche un impegno calcistico in un'altra piazza, Campobasso, un impegno che ormai dura da quasi sette anni, cinque dei quali da presidente. Non voglio mancare di rispetto a una piazza che mi ha dato tanto.

Questa ambizione di costruire una polisportiva, però, non la nego: è la visione a lungo termine che, come gruppo, stiamo cercando di portare avanti. Se dovesse presentarsi l'opportunità di unire il calcio a tutti gli altri sport che stiamo sviluppando, sicuramente faremo di tutto per realizzarla. Se De Laurentiis è propenso? Io non lo so, posso soltanto concentrarmi sul mio gruppo e su me stesso. Posso dire che abbiamo tantissimi impegni qui, in questo progetto, e vediamo che cosa succederà in futuro».