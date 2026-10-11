"La giacca vola al 90’, sfrutta la sosta per liberarsi del 4-3-3". Voti e pagelle Allegri
Rassegna Stampa 09:30
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione dell’allenatore del Napoli Massimiliano Allegri in Napoli-Frosinone? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport (7): La giacca vola al 90’, segno che ci teneva tanto. Ha rivoluzionato il Napoli e – forse – trovato la chiave per la risalita.
- Il Mattino (6,5): L’unico momento di ansia è quando prova a convincere Hojlund a lasciare il rigore a De Bruyne. Inutilmente. Cerca un gioco fatto di costante ricerca della profondità: il primo tempo è il migliore del Napoli da quando lui è in panchina. Il pallone gira rapidamente e mai pigramente, c’è sempre la verticalizzazione e l’intenzione di andare in porta con un gioco essenziale. I tre centrali sembrano una esagerazione, ma in fondo sono un modo per liberare le doti offensive di Di Lorenzo: fa vedere di aver ben preparato la gara, piazzando Lobotka nel mezzo della mediana anche per neutralizzare il gioco avversario. Quando decide che deve mettersi a folle fa una serie di cambi ma nessuno dà una mano: normale che a un certo punto prenda la giacca e la getti a terra. Secondo lo stile di Max.
- Repubblica (7): Sfrutta la sosta per liberarsi del 4-3-3 e vince la partita a modo suo.
- Corriere dello Sport (7): Cambia il Napoli con il 3-4-2-1 e il gioco diventa più arioso. Nel finale richiama la squadra all’attenzione e viene premiato dal 3-0.
- Tuttosport (7): Si capisce già nei primi minuti che ha caricato a molla una squadra che non poteva sbagliare ancora.
- Corriere della Sera (7):
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