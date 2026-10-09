Probabili formazioni Napoli-Frosinone: Allegri sorprende con modulo e scelte

Probabili formazioni Napoli-Frosinone, le possibili scelte di Allegri e Alvini per il prossimo turno di Serie A con la partita al Maradona che promette sicuramente spettacolo.

Probabili formazioni Napoli-Frosinone

Napoli

Formazioni Napoli-Frosinone, si torna con la Serie A e ci sono delle novità importanti per le formazioni di Napoli e Frosinone che perdono alcuni giocatori in questa lunga sosta Nazionali.

Sorpresa nel Napoli con Allegri che cambia modulo e anche uomini in campo. Troverà spazio Beukema nella difesa a 3, possibile occasione anche per Badiashile. A centrocampo confermato il doppio play, ma Allegri ha confermato che troverà spazio anche McTominay a gara in corso. In attacco torna titolare Neres, resta ancora in panchina Lucca.

Nel Frosinone non dovrebbero esserci sorprese, tranne per Raimondo che torna disponibile a sorpresa dopo l'infortunio. Svolta per l'allenatore Alvini che ci punterà con il solito tridente alle sue spalle composto da Ghedjemis, Schmid, Kvernadze.