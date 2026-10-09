Probabili formazioni Napoli-Frosinone: Allegri sorprende con modulo e scelte
Probabili formazioni Napoli-Frosinone, le possibili scelte di Allegri e Alvini per il prossimo turno di Serie A con la partita al Maradona che promette sicuramente spettacolo
Probabili formazioni Napoli-Frosinone, le possibili scelte di Allegri e Alvini per il prossimo turno di Serie A con la partita al Maradona che promette sicuramente spettacolo.
Probabili formazioni Napoli-Frosinone
Formazioni Napoli-Frosinone, si torna con la Serie A e ci sono delle novità importanti per le formazioni di Napoli e Frosinone che perdono alcuni giocatori in questa lunga sosta Nazionali.
Sorpresa nel Napoli con Allegri che cambia modulo e anche uomini in campo. Troverà spazio Beukema nella difesa a 3, possibile occasione anche per Badiashile. A centrocampo confermato il doppio play, ma Allegri ha confermato che troverà spazio anche McTominay a gara in corso. In attacco torna titolare Neres, resta ancora in panchina Lucca.
Nel Frosinone non dovrebbero esserci sorprese, tranne per Raimondo che torna disponibile a sorpresa dopo l'infortunio. Svolta per l'allenatore Alvini che ci punterà con il solito tridente alle sue spalle composto da Ghedjemis, Schmid, Kvernadze.
- NAPOLI (3-4-2-1): la probabile formazione: Meret; Beukema, Rrahmani, Marin; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Neres; Hojlund. All. Allegri
- FROSINONE (4-2-3-1): la probabile formazione: Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini