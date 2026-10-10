Ferrara attacca Lang: "E' uno scorretto, non è la prima volta che parla così di Conte"

Napoli - Ciro Ferrara commenta a Dazn dopo Napoli-Frosinone:

"Prestazione estremamente convincente del Napoli. Se dai spazio a giocatori come De Bruyne, Lang e Neres è normale che il Napoli viene da te e crea tanto. Il Frosinone ha commesso degli errori, ma quando ripartiva era pericoloso. Lang è scorretto. Non è la prima volta che Lang parla in questo modo di Conte, non mi sono piaciute queste dichiarazioni, se aveva un problema con Conte doveva dirlo prima.