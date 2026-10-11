De Bruyne si prende il Napoli: Allegri lo lascia libero e lui inventa
Il Napoli è nelle mani di De Bruyne, il campione belga inventa calcio ed è solo producente per un Napoli che crea gioco. Lui, intanto, dalla regia fa anche gol e assist
Il Napoli riparte con una vittoria pesante contro il Frosinone e ritrova entusiasmo, qualità e pedine fondamentali in vista dei prossimi impegni. Al Maradona gli azzurri si impongono grazie anche a un Kevin De Bruyne in grande spolvero, protagonista assoluto della serata.
De Bruyne si prende il Napoli: gol, assist e regia
La grande differenza la fa Kevin De Bruyne. Allegri gli affida le chiavi della manovra, arretrandolo per consentirgli di partecipare maggiormente alla costruzione come fatto con Modric al Milan, ma senza rinunciare alla sua capacità di incidere negli ultimi metri come spiega Il Mattino.
Il belga risponde con una prestazione di alto livello. Nei primi quindici minuti inventa già due occasioni per i compagni, che non riescono a sfruttarle, mentre nel corso della partita continua a rappresentare il principale riferimento tecnico degli azzurri.
Il momento decisivo arriva anche dal dischetto. Dopo il rigore inizialmente fallito da Hojlund e fatto ripetere, De Bruyne si presenta nuovamente sul pallone e non sbaglia. Una scelta che conferma la fiducia di Allegri, deciso a indicarlo come rigorista fin dal primo tentativo.
Nel mezzo c'è anche il gol di Noa Lang, che premia una squadra capace di trovare maggiore compattezza e di sfruttare la qualità del suo numero di riferimento. Il tris finale del belga completa una serata da protagonista assoluto.