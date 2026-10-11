La giacca di Allegri che vola e l'azzurro faccia a terra: le emozioni di Napoli-Frosinone 3-0 | FOTOGALLERY CN24
Il Napoli batte 3-0 il Frosinone allo stadio Maradona e riscopre un Kevin De Bruyne leader tecnico della squadra azzurra allenata da Massimiliano Allegri.
In allegato l'ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Napoli (3-4-2-1): Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka (26’ st Gilmour), De Bruyne, Spinazzola (36’ st Politano); Neres (16’ st McTominay), Lang (26’ st Giovane); Hojlund (16’ st Lucca). Allenatore: Massimiliano Allegri.
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia (31’ st Cichella); Masini (1’ st Terzic), Calò; Ghedjemis (18’ st Fini), Schmid (38’ st Zerbin), Kvernadze; Raimondo (18’ st Bobcek). Allenatore: Massimiliano Alvini.
Marcatori: 29’ Rig., 90’+4' De Bruyne (N), 32’ Lang (N)
Ammoniti: Rrahmani, Badiashile (N)