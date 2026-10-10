C’è un sistema che spiega come e perché il recupero di McTominay sia stato così veloce

Ultime notizie SSC Napoli - Scott McTominay, dopo neanche 40 giorni, un’operazione al cuore e una terapia farmacologica invasiva, torna a disposizione di Allegri. Il centrocampista scozzese è tra i convocati per la sfida di stasera col Frosinone, l’allenatore del Napoli prevede di utilizzarlo anche per una parte di gara.

Come racconta l'edizione odierna del Corriere della Sera, c’è un sistema dietro che spiega come e perché il suo recupero sia stato così veloce: "a inizio settembre era stata riscontrata una aritmia cardiaca benigna. Una diagnosi che ha richiesto un intervento chirurgico di ablazione. Nonostante i protocolli e le terapie anticoagulanti facessero temere uno stop più lungo, con ipotesi che arrivavano a un minimo di due mesi senza campo, ha mostrato una risposta fisica straordinaria".