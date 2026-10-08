UFFICIALE - Napoli Basketball, rinnovo della partnership con Acqua Vera: sarà Main Sponsor ed Official Water Partner per la stagione

Napoli Basketball è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con Acqua Vera, che sarà Main Sponsor ed Official Water Partner del club per la stagione 2026-27. Il logo dell'azienda sarà presente sul fronte della canotta ufficiale LBA della prima squadra.

Acqua Vera S.p.A. produce e commercializza l’acqua minerale a marchio Vera. L’azienda conta tre stabilimenti: San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova, Castrocielo, in provincia di Frosinone, e Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Il modello multisorgente permette di servire le diverse aree del Paese con una produzione vicina ai mercati di destinazione. Presente nella grande distribuzione, nella ristorazione e nel consumo fuori casa, Vera propone formati per famiglie, bambini e consumo individuale. Il brand promuove una corretta idratazione come gesto quotidiano di benessere e sostiene club, atleti e manifestazioni sportive in tutta Italia.

Riccardo Marziantonio, COO Napoli Basketball:

"Il rinnovo della partnership con Acqua Vera rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione e orgoglio, confermando la fiducia di un brand di rilievo nazionale, e non solo, nel percorso e nel progetto che stiamo portando avanti. Nel corso della passata stagione abbiamo condiviso con Vera valori e iniziative capaci di andare oltre la dimensione sportiva, contribuendo a raccontare l’identità di una città, Napoli, e di una tifoseria sempre più appassionata, partecipe e vicina alla squadra. Una sinergia che siamo felici di proseguire, uniti da valori comuni e da un forte legame con il territorio."

Rodolfo Quagliuolo, Direttore Marketing di AQua Vera: