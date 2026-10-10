Napoli-Frosinone, i convocati di Allegri: prima chiamata per Milton Pereyra! Torna McTominay, out in cinque

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie SSC NapoliI convocati di mister Allegri per il match contro il Frosinone, stasera alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona:

  • Portieri: Contini, Meret, Milinkovic-Savic
  • Terzini: Di Lorenzo, Spinazzola
  • Difensori: Badiashile, Beukema, Marianucci, Rafa Marin, Rrahmani
  • Centrocampisti: De Bruyne, Gilmour, Lobotka, McTominay
  • Esterni: Giovane, Lang, Neres, Politano
  • Attaccanti:  Hojlund, Lucca, Milton Pereyra 

Mancano all'appello gli infortunati Anguissa, Favasuli, Alisson Santos, Olivera e Vergara.

Sono 7 i precedenti ufficiali a Napoli tra le due squadre: 3 vittorie partenopee (ultima 4-0, Serie A 2018/19), 3 pareggi (ultimo 2-2, Serie A 2023/24) e 1 successo dei ciociari (0-4, Coppa Italia 2023/24). Napoli sconfitto in 4 delle ultime 7 gare ufficiali al Maradona tra la scorsa e l'attuale stagione. Bilancio rimanente di 3 vittorie.

  • Frosinone reduce da 1 sconfitta nelle ultime 22 gare ufficiali (Frosinone-Juventus 0-1, 23 agosto 2026, Serie A): completano il bilancio 14 vittorie e 7 pareggi.
  • Frosinone reduce da 17 risultati utili consecutivi in trasferta: bilancio di 9 vittorie e 8 pareggi. L'ultima sconfitta risale al 4 ottobre 2025 (Venezia-Frosinone 3-0, Serie B 2025/26).
  • Frosinone a rete in 36 delle ultime 37 gare ufficiali: sono 77 i gol realizzati dai ciociari. Ultima gara senza gol il 23 agosto 2026 (Frosinone-Juventus 0-1, Serie A).
  • Il Frosinone è una delle 4 squadre senza reti con calciatori subentranti (insieme a Cagliari, Como e Genoa).
  • Frosinone squadra con più reti realizzate negli ultimi 15' del primo tempo (3, come Frosinone squadra con l'Udinese).
  • Tra Massimiliano Allegri e Massimiliano Alvini secondo incontro ufficiale: nell'unico precedente, vittoria per l'attuale allenatore del Napoli (Cremonese-Juventus 0-1, Serie A 2022/23).
  • Billy Gilmour a segno contro la Fiorentina: primo gol in questo campionato per il centrocampista scozzese. Non realizzava una rete dal 22 settembre 2025 (Napoli-Pisa 3-2, Serie A).
  • Giacomo Calò è il giocatore che crea più occasioni (20).
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