Napoli-Frosinone, i convocati di Allegri: prima chiamata per Milton Pereyra! Torna McTominay, out in cinque

Ultime notizie SSC Napoli - I convocati di mister Allegri per il match contro il Frosinone, stasera alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona:

Portieri : Contini, Meret, Milinkovic-Savic

: Contini, Meret, Milinkovic-Savic Terzini : Di Lorenzo, Spinazzola

: Di Lorenzo, Spinazzola Difensori : Badiashile, Beukema, Marianucci, Rafa Marin, Rrahmani

: Badiashile, Beukema, Marianucci, Rafa Marin, Rrahmani Centrocampisti : De Bruyne, Gilmour, Lobotka, McTominay

: De Bruyne, Gilmour, Lobotka, McTominay Esterni : Giovane, Lang, Neres, Politano

: Giovane, Lang, Neres, Politano Attaccanti: Hojlund, Lucca, Milton Pereyra

Mancano all'appello gli infortunati Anguissa, Favasuli, Alisson Santos, Olivera e Vergara.

Sono 7 i precedenti ufficiali a Napoli tra le due squadre: 3 vittorie partenopee (ultima 4-0, Serie A 2018/19), 3 pareggi (ultimo 2-2, Serie A 2023/24) e 1 successo dei ciociari (0-4, Coppa Italia 2023/24). Napoli sconfitto in 4 delle ultime 7 gare ufficiali al Maradona tra la scorsa e l'attuale stagione. Bilancio rimanente di 3 vittorie.