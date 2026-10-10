La mossa dei Friedkin: i proprietari della Roma pronti a vendere il 100% dell'Everton

Il Friedkin Group valuta una possibile uscita dall'Everton . I proprietari della Roma , secondo quanto riportato da The Athletic , avrebbero aperto alla cessione del 100% del club inglese , dopo aver inizialmente sondato l'ingresso di nuovi soci con quota di minoranza.

Friedkin cessione Everton

L'avventura dei Friedkin all'Everton potrebbe dunque chiudersi dopo quasi due anni. La famiglia statunitense, già alla guida di Roma e Cannes , starebbe valutando la possibilità di vendere l'intero pacchetto azionario del club di Liverpool, a condizione però di ricevere un'offerta ritenuta adeguata. In una prima fase, l'obiettivo sembrava essere quello di individuare investitori strategici pronti ad entrare nel capitale con una quota di minoranza, contribuendo alla crescita del club.

Ora, invece, lo scenario sarebbe cambiato: i Friedkin sarebbero disponibili a considerare anche la cessione completa dell'Everton . La posizione resta comunque chiara: senza una proposta soddisfacente, il gruppo con sede a Houston non avrebbe fretta di vendere e sarebbe pronto a mantenere il controllo del club fino all'arrivo di un acquirente considerato adatto.

La possibilità di aprire nuovi investimenti è stata confermata anche dall' Everton attraverso una nota ufficiale: «Il Friedkin Group sta valutando nuove opzioni di investimento per l'Everton Football Club, compresa la possibile vendita di una quota di controllo» .

Nel comunicato, il club ha ricordato la situazione trovata da Friedkin al momento dell'ingresso in società: «Quando TFG è diventato custode dell'Everton, il club si trovava ad affrontare una significativa incertezza finanziaria e difficoltà sia dentro sia fuori dal campo. La priorità immediata era garantire la stabilità, gli investimenti e il sostegno necessari per assicurare il futuro del club» .

Tra gli obiettivi raggiunti viene indicato anche il contributo al completamento del nuovo stadio, l' Hill Dickinson Stadium , atteso da tempo dai tifosi. Ora, secondo la società, con basi finanziarie più solide, sarebbe arrivato il momento di valutare il futuro: «È arrivato il momento giusto per prendere in considerazione il prossimo capitolo dell'Everton» .

I Friedkin avevano rilevato nel dicembre 2024 il 94% dell'Everton da Farhad Moshiri , attraverso il veicolo britannico Roundhouse Capital . Tra le prime mosse del gruppo ci sono stati il ??rifinanziamento di parte del debito e la rinegoziazione di prestiti a tassi più favorevoli, garantiti dal nuovo impianto. Nel frattempo, Roundhouse ha già attirato nuovi investitori: nel corso del 2025 l'ex allenatore dei Dallas Mavericks , Jason Kidd , e il miliardario statunitense Christopher Sarofim hanno acquisito quota di minoranza del club.

La possibile uscita dall'Everton si inserisce in una fase di forte attività per i Friedkin, impegnati anche nel progetto di creazione di una franchigia NHL con sede a Houston , operazione dal valore potenziale stimato intorno ai 3,5 miliardi di dollari .