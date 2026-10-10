Napoli-Frosinone, 7 precedenti al Maradona: l'ultima volta 0-4 in Coppa Italia

In vista del match tra Napoli e Frosinone, la storia della sfida offre spunti interessanti e statistiche da analizzare. Sono 7 i precedenti ufficiali disputati a Napoli tra le due squadre, con un bilancio che vede un perfetto equilibrio nelle tendenze generali:

3 vittorie partenopee.

3 pareggi

1 successo dei ciociari.

L'ultimo successo interno del Napoli risale alla stagione di Serie A 2018-19, quando gli azzurri s'imposero con un netto 4-0. Più recente è invece l'ultimo pareggio allo stadio Maradona, un 2-2 maturato nella stagione di Serie A 2023-24. Nella stessa annata, tuttavia, è arrivato anche l'unico acuto del Frosinone all'ombra del Vesuvio: un pesante 0-4 incassato dagli azzurri negli ottavi di finale di Coppa Italia 2023-24.

Statistiche che impongono al Napoli di mantenere altissima la concentrazione per ritrovare il successo pieno di fronte al proprio pubblico.