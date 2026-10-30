Probabili formazioni Juventus-Napoli, Sky - Allegri ha scelto il portiere, c'è un serio dubbio in difesa | GRAFICO
Probabili formazioni Juventus-Napoli, le ultime da Sky Sport
Ultime notizie Napoli - Dopo la vittoria contro il Monza di Ivan Juric in Serie A Enilive, la SSC Napoli di Massimiliano Allegri è pronta a ripartire subito contro la Juventus di Luciano Spalletti. Domenica alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino, c'è il big match: Allegri e Spalletti affronteranno il proprio passato in una gara sentitissima.
Probabili formazioni Juventus-Napoli, le ultime da Sky Sport
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Francesco Modugno ha svelato le ultime novità in casa Napoli con le probabili formazioni Juventus-Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:
"Gara particolare anche per Allegri Juventus-Napoli dal punto di vista emozionale. In panchina ci va Landucci considerata la squalifica di Allegri. Domani c’è la rifinitura e la conferenza di Allegri. Una traccia di formazione è il modulo 4-3-3. Il dubbio più grande è relativo a Rrahmani, reduce da una brutta influenza e non sta ancora un granché bene. Marianucci sarebbe l’alternativa. Meret ancora titolare tra i pali; in mezzo al campo il centrocampo che garantisce qualità e struttura con De Bruyne play, McTominay e Anguissa. Poi Politano nel tridente con Hojlund e Lang".
Il giornalista Fracesco Cosatti, invece, ha svelato le ultime in casa Juventus:
"Juventus in ritiro, resta a dormire al J|Hotel e sarà così anche domani. Non abbiamo grandi certezze, la sensazione è che non cambierà molto rispetto alle ultime uscite. Oggi Ekhator è tornato a lavorare in gruppo. Si continuerà con il 3-5-2. La partita è molto importante, Spalletti ritrova il suo passato e ora sta vivendo le ore più complicate della sua avventura a Torino".
- Probabile formazione Juventus (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Sarr, McKennie; Kolo Muani, Woltemade. All. Spalletti.
- Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri.