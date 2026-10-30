Probabili formazioni Juventus-Napoli, Sky - Allegri ha scelto il portiere, c'è un serio dubbio in difesa | GRAFICO

Ultime notizie Napoli - Dopo la vittoria contro il Monza di Ivan Juric in Serie A Enilive, la SSC Napoli di Massimiliano Allegri è pronta a ripartire subito contro la Juventus di Luciano Spalletti. Domenica alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino, c'è il big match: Allegri e Spalletti affronteranno il proprio passato in una gara sentitissima.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Francesco Modugno ha svelato le ultime novità in casa Napoli con le probabili formazioni Juventus-Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Gara particolare anche per Allegri Juventus-Napoli dal punto di vista emozionale. In panchina ci va Landucci considerata la squalifica di Allegri. Domani c’è la rifinitura e la conferenza di Allegri. Una traccia di formazione è il modulo 4-3-3. Il dubbio più grande è relativo a Rrahmani, reduce da una brutta influenza e non sta ancora un granché bene. Marianucci sarebbe l’alternativa. Meret ancora titolare tra i pali; in mezzo al campo il centrocampo che garantisce qualità e struttura con De Bruyne play, McTominay e Anguissa. Poi Politano nel tridente con Hojlund e Lang".