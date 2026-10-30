Napoli-Lazio alle ore 12:30: De Laurentiis spinge per il cambio orario con la Lega

Aurelio De Laurentiis non vuole che Napoli-Lazio si giochi alle 12:30 di domenica 8 novembre. Il presidente azzurro starebbe facendo pressioni sulla Lega Serie A per ottenere lo spostamento della partita, chiedendo un orario più prestigioso per una sfida che mette di fronte i campioni d'Italia del 2025 e la squadra attualmente capolista.

A riportarlo è La Repubblica, secondo cui il patron del Napoli starebbe insistendo da giorni per modificare la programmazione della gara. Una richiesta che, però, si scontra con un calendario già ufficializzato e con gli impegni televisivi delle altre squadre.

De Laurentiis vuole spostare Napoli-Lazio: la richiesta alla Lega

La partita tra Napoli e Lazio è attualmente in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30. Un orario che non sarebbe gradito a De Laurentiis, convinto che una sfida di questo livello meriti una collocazione diversa, possibilmente in prima serata.

Il presidente azzurro vorrebbe evitare il cosiddetto lunch match, preferendo uno scenario da grande appuntamento serale. Secondo la ricostruzione del quotidiano, alla base del malcontento ci sarebbe anche una questione legata alla tradizione e ai precedenti del Napoli nelle partite disputate all'ora di pranzo.

Il calendario e gli impegni televisivi complicano tutto

Il problema principale è che il programma della giornata è stato ufficializzato già il 25 settembre. Nel frattempo, molti tifosi hanno acquistato i biglietti e organizzato viaggi, prenotazioni e spostamenti per raggiungere lo stadio.

A incidere sulla scelta dell'orario sono anche gli impegni europei del Napoli, atteso dalla partita di Champions League contro il Porto mercoledì 4 novembre. I vincoli del calendario avrebbero ristretto le possibilità di collocazione della sfida con la Lazio alla giornata di domenica.

Anche la programmazione televisiva rappresenta un ostacolo: domenica alle 18 è già prevista Inter-Como, mentre alle 20:45 si giocherà Fiorentina-Juventus. Spostare Napoli-Lazio in prima serata significherebbe quindi intervenire su un palinsesto già definito.

Napoli, De Laurentiis insiste per il cambio d'orario

Nonostante le difficoltà, De Laurentiis continuerebbe a spingere per ottenere una modifica. Il presidente vorrebbe una cornice più importante per una gara di grande interesse, ma al momento non ci sono conferme su un possibile cambio di programma.

La questione resta dunque aperta, anche se gli ostacoli organizzativi e televisivi rendono complicato uno spostamento a pochi giorni dalla partita. I tifosi del Napoli attendono di capire se la richiesta del patron azzurro verrà accolta oppure se il fischio d'inizio resterà fissato alle 12:30.