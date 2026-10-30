Lobotka ko, ecco chi giocherà al suo posto con Juventus e Porto
Notizie 10:30
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Ultime notizie SSC Napoli - Contro il Monza è finito ko il centrocampista slovacco del Napoli Stanislav Lobotka, quindi chi scenderà in campo al suo posto?
Come racconta l'edizione online di Repubblica, gli azzurri a centrocampo "hanno appena recuperato con grandissimi benefici Andrè Frank Zambo Anguissa e ora rischiano di perdere un altro dei loro leader. Con la Juventus e il Porto toccherà a Kevin De Bruyne e Billy Gilmour prendere posto nella cabina di regia".
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google