Lobotka ko, ecco chi giocherà al suo posto con Juventus e Porto

Ultime notizie SSC Napoli - Contro il Monza è finito ko il centrocampista slovacco del Napoli Stanislav Lobotka, quindi chi scenderà in campo al suo posto?

Come racconta l'edizione online di Repubblica, gli azzurri a centrocampo "hanno appena recuperato con grandissimi benefici Andrè Frank Zambo Anguissa e ora rischiano di perdere un altro dei loro leader. Con la Juventus e il Porto toccherà a Kevin De Bruyne e Billy Gilmour prendere posto nella cabina di regia".