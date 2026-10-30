Quando rientra Badiashile? Il programma di recupero è stato definito ma si può bruciare qualche tappa
Rassegna Stampa 10:45
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Ultime notizie SSC Napoli - Il difensore francese del Napoli Benoit Badiashile si è nuovamente fermato per un problema muscolare, il programma di recupero dice "dicembre" ma magari si riuscirà a bruciare qualche tappa. Inutile parlarne, perché con lui si è appena all'inizio del percorso di recupero, scrive Il Mattino.
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