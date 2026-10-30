Quando rientra Badiashile? Il programma di recupero è stato definito ma si può bruciare qualche tappa

Ultime notizie SSC Napoli - Il difensore francese del Napoli Benoit Badiashile si è nuovamente fermato per un problema muscolare, il programma di recupero dice "dicembre" ma magari si riuscirà a bruciare qualche tappa. Inutile parlarne, perché con lui si è appena all'inizio del percorso di recupero, scrive Il Mattino.