D'Andrea: "Napoli Basketball solido. Avevo un dubbio su Ramsey e Dowtin"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Sempre Con Te è intervenuto Giorgio D'Andrea:

"Il Napoli Basketball è una squadra sempre più solida. C'è ancora tanto margine, abbiamo visto per la prima volta Tarczewski e Ramsey brillanti contro Neptunas, super solidi. Si comincia a rivedere anche Ramsey, cosa può dare di più a questa squadra? Sicuramente Ramsey porta tanto talento offensivo. In queste settimane avevamo dubbi sulla convivenza con Dowtin. Avevo parecchi dubbi, perché hanno bisogno di giocare tanti possessi. Ma quando Ramsey ha dimostrato di esser tornato a quello dell'anno scorso, Dowtin ha fatto un po' lo Spissu di turno. La valutazione su Brown? È stato perfetto finora. C'è una fortissima componente emotiva. Si percepisce che è contento di esser tornato, è ben voluto dalla piazza. In attacco è sempre una garanzia. Che partita sarà contro Venezia? Quella contro Venezia sarà una sfida importante per iniziare a delineare le categorie del campionato. Se abbiamo piazzato milano e Bologna in alto, Napoli-Venezia sarà quella che ci farà capire chi si inserirà in questa lotta"