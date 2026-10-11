Condò: "Ho visto finalmente De Bruyne come con il Belgio. Ha capito che gioca a Napoli, il giocatore c'è ancora eccome"

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha commentato così la prova di De Bruyne nella partita Napoli-Frosinone

Calcio NapoliPaolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Napoli-Frosinone. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ho visto finalmente De Bruyne con una postura simile a quella che ha con il Belgio. Dopo il secondo gol ha baciato un tatuaggio, ha fatto un cuore. Ha capito dove gioca: gioca a Napoli. Ha dimostrato, qualora ce ne fosse bisogno, che il giocatore c’è ancora. Eccome se c’è ancora”.

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