Condò: "Ho visto finalmente De Bruyne come con il Belgio. Ha capito che gioca a Napoli, il giocatore c'è ancora eccome"

Calcio Napoli - Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Napoli-Frosinone. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ho visto finalmente De Bruyne con una postura simile a quella che ha con il Belgio. Dopo il secondo gol ha baciato un tatuaggio, ha fatto un cuore. Ha capito dove gioca: gioca a Napoli. Ha dimostrato, qualora ce ne fosse bisogno, che il giocatore c’è ancora. Eccome se c’è ancora”.