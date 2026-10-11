"Kevin, Kevin!", Allegri urla il rigorista dopo l'errore di Hojlund

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Autore Giuseppe Foria Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Massimiliano Allegri 'infuriato' in campo al minuto 29 di Napoli-Frosinone quando, dopo che era girato di spalle, ha scoperto che il calcio di rigore era stato sbagliato da Hojlund e non da De Bruyne che era il rigorista scelto per la partita del Napoli

Napoli - Massimiliano Allegri 'infuriato' in campo al minuto 29 di Napoli-Frosinone quando, dopo che era girato di spalle, ha scoperto che il calcio di rigore era stato sbagliato da Hojlund e non da De Bruyne, designato come primo rigorista scelto per la partita del Napoli.

Dopo l'errore di Hojlund e il fischio dell'arbitro che ha fatto poi ripetere il rigore, l'immediata reazione rabbiosa di Allegri che quasi entra in campo urlando 'Kevin, Kevin!', per far calciare il rigore proprio a De Bruyne, poi segnato.

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