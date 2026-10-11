Villarreal-Napoli di Youth League visibile sul sito UEFA: dettagli ed orari
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Youth League, Villarreal-Napoli sarà visibile sul sito UEFA: i dettagli e gli orari
Calcio Napoli - Archiviata la pratica Frosinone, il Napoli proietta ora la propria attenzione sulla partita di Champions League contro il Villarreal. Stessa sorte anche per gli azzurrini, con la Primavera che affronterà quella degli spagnoli. La gara in questione sarà trasmessa su UEFA.tv e l'appuntamento è quello di martedì 13 ottobre alle ore 16:00.
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