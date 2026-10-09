Frosinone modello in Serie A: Alvini vola grazie a giovani e algoritmo

Il Frosinone si presenta alla sfida contro il Napoli come una delle grandi sorprese di questo avvio di Serie A. I ciociari hanno raccolto 10 punti nelle prime cinque giornate , firmando il miglior avvio della loro storia nel massimo campionato. Un risultato che porta la firma di Massimiliano Alvini , ma anche di un modello societario fondato su scouting, dati e valorizzazione dei giovani.

Frosinone, Alvini e l'algoritmo

Secondo quanto riportato da Il Mattino , dietro la costruzione della rosa del Frosinone c'è anche il lavoro di Charlie Lambropoulos , figura scelta dal fondo americano Clara Vita , proprietaria dell'80% del club. Lambropoulos utilizza un algoritmo per individuare talenti in giro per il mondo, contribuendo alla creazione di una squadra sempre più internazionale. Il dato sulle nazionali conferma la bontà del progetto: nell'ultima sosta sono stati 14 i calciatori del Frosinone convocati dalle rispettive rappresentative, un numero inferiore soltanto a quello del Como .

Tra le operazioni più rilevanti del mercato ci sono Romano Schmidt e Tomas Bobcek , diventati gli acquisti più costosi della storia del club ciociaro. Schmidt ha già inciso con tre assist , mentre in attacco si è preso la scena Antonio Raimondo , autore di quattro gol in cinque giornate . Il merito va anche ad Alvini , che ha saputo conservare il blocco della promozione e integrarlo con i nuovi innesti. Il risultato è una squadra organizzata, giovane, dinamica e capace di produrre un calcio efficace. Sulle fasce stanno brillando diversi talenti.

Tra questi Giorgi Kvernadze , autore di tre gol nelle ultime tre partite e cresciuto nel mito di Khvicha Kvaratskhelia , e l'algerino Ghedjemis , molto pericoloso nell'uno contro uno. Il progetto del Frosinone , però, non guarda soltanto all'estero. Grande spazio viene dato anche ai giovani italiani. Il portiere Lorenzo Palmisani , protagonista contro il Como, è uno dei cinque calciatori giallazzurri nell'Under 21 , insieme a Fini , Calvani , Cichella e Raimondo .

Anche Amey è considerato un punto fermo dell'Under 20 . Il Frosinone è dunque diventato un modello tecnico e gestionale: scouting internazionale, utilizzo dei dati, giovani italiani e continuità di lavoro. Una miscela che ha permesso alla neopromossa di partire fortissimo e di arrivare al Maradona con entusiasmo, identità e numeri importanti.