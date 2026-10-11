Napoli-Frosinone 3-0, Calò in conferenza: "Quello su Hojlund è un rigorino? Vi dico la mia"

Il calciatore Giacomo Calò ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al fischio finale di Napoli-Frosinone 3-0.

Napoli Frosinone 3-0, conferenza post gara di Calò

Queste le parole rilasciate da Calò: “Quello di Hojlund un rigorino? Ero lontano dall’azione, ho visto però l’arbitro sicuro nell’assegnazione anche perché non c’è stato il Var: quindi c’era. Il rigore parato ci poteva dare un po’ più di energia. Abbiamo sofferto molto i primo 10 minuti poi ci sia assestati. La ripetizione del rigore l’abbiamo pagata poi anche negli episodi successivi dove non siamo riusciti a recuperare”.