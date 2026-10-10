Napoli-Frosinone, le statistiche: Allegri deve evitare un dato che manca dal 2012! C'è un dato in cui Alvini è il migliore di tutti in Serie A
Notizie 17:30
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ll servizio statistico Opta propone una serie di statistiche in vista del match di stasera tra Napoli e Frosinone.
- Il Napoli ha vinto cinque delle sei sfide contro il Frosinone in Serie A, pareggiando però proprio quella più recente (2-2 il 14 aprile 2024 al Maradona). I partenopei hanno sempre realizzato almeno due reti in ciascuno di questi sei precedenti: 20 gol degli azzurri (3.3 di media).
- Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei partite contro squadre neopromosse in Serie A con un punteggio di 15-2; solo due volte i partenopei hanno ottenuto una striscia più lunga di successi consecutivi contro queste formazioni nel torneo: sette tra il 1987 e il 1988 e 15 tra il 2016 e il 2019.
- Dopo l'1-1 contro la Fiorentina nel match più recente, il Napoli potrebbe pareggiare due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (tre in quel caso, contro Hellas Verona, Inter e Parma).
- Prima del Frosinone nel 2026/27 (10 punti), l'ultima squadra neopromossa che aveva guadagnato almeno 10 punti nelle prime cinque partite stagionali di Serie A era stata la Sampdoria nel 2012/13 (11 in quel caso). In caso di successo in questo match, i ciociari sarebbero la prima neopromossa a ottenere almeno 13 punti dopo sei match in un singolo massimo campionato a partire dalla Juventus nel 2007/08 (13).
- Il Napoli ha pareggiato solo una delle ultime 23 partite di Serie A disputate dopo la pausa nazionali (16V, 6P): 2-2 contro il Genoa il 16 settembre 2023. Più nel dettaglio, i partenopei hanno vinto sette di queste ultime otto gare di campionato (1P).
- Massimiliano Allegri ha perso nove partite nel 2026 in campionato e bisogna tornare al 2012 per trovare un anno in cui il tecnico livornese ha perso almeno 10 match in un singolo anno solare in Serie A: 11 in quel caso.
- Il Frosinone (9.5) è una formazione abituata a un pressing offensivo; i ciociari sono infatti la squadra con il PPDA più basso in questa stagione di Serie A, mentre il Napoli (13.5) è 10° in questa graduatoria (il PPDA è il rapporto tra i passaggi dell'avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva: un numero basso indica un alto livello di pressing e viceversa).
- Il Frosinone è la squadra che conta più azioni in contropiede (13, di cui ben 12 hanno portato al tiro) in questo avvio di stagione in Serie A. Dall'altra parte, invece, il Napoli è penultimo in entrambe queste due classifiche (2 in totale e 1 con conclusione finale), davanti solo al Bologna (zero in ciascuna).
- Matteo Politano ha segnato tre gol contro il Frosinone in Serie A, uno in media ogni 118 minuti: solo contro il Benevento ha una media minuti/gol migliore nel torneo (una rete ogni 99'). In generale, soltanto Gonzalo Higuaín, Andrea Belotti, Duván Zapata (tutti e tre a quota cinque) e Suso (quattro) hanno realizzato più reti contro i ciociari nel massimo campionato.
- Giorgi Kvernadze ha trovato la rete negli ultimi tre match di campionato e potrebbe diventare il primo giocatore del Frosinone a segnare in quattro presenze di fila in Serie A (a tre gare consecutive anche Matías Soulé nell'ottobre 2023). In più, Kvernadze è il calciatore con più dribbling riusciti (16) in questo avvio di stagione in Serie A.
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