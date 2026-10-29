Ultime notizie calcio Napoli - Il Monza non è la Roma. Può sembrare un’ovvietà, ma di questi tempi bisogna sottolinearlo vedendo il momento del Napoli. Vincere fa sempre bene. I più esperti dicono sia la miglior medicina per guarire i malanni sportivi di una squadra. La realtà è che non bisogna esaltarsi troppo perché la fregatura è sempre dietro l’angolo e le prove sono sotto gli occhi di tutti. Oggi si esaltano le prestazioni di calciatori che magari erano stati bocciati non più tardi di qualche giorno o settimana fa. Il calcio è questo e bisogna prenderne atto.

Dopo Monza, il Napoli è chiamato a scendere dalle montagne russe. Troppi alti e bassi che hanno di fatto tolto certezze in una squadra che anche ieri ha prodotto tanto ma ha comunque incassato un gol dall’ottimo Varela - per carità - ma pur sempre da una squadra inferiore sotto l’aspetto tecnico. In questo momento, il Napoli è sulla “Formula rossa”. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di una delle montagne russe più famose del mondo. Tra salite e discese, non si riesce a trovare un equilibrio con la conseguenza che alla fine la testa ti gira ed inizi ad avere difficoltà. L’auspicio è che ieri sia esaurito il giro magari chiudendolo anche con un urlo liberatorio. La vittoria del Brianteo va presa per quelle che deve essere. Piedi per terra. Allegri adesso deve far scendere il Napoli dalla carrozza della "Formula rossa" provando a fargli fare un’attrazione un po’ più tranquilla e possibilmente continua. Possibilmente senza strappi al motore come cantava Lucio Battisti.

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