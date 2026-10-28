Relax per Antonio Conte: avete visto dov'è in vacanza? | FOTO

Ultime notizie - Nessuna nuova avventura all'orizzonte per Antonio Conte. L'ex allenatore della SSC Napoli, finito al centro di diverse indiscrezioni che lo accostano a Manchester United ed anche alla Juventus, si trova attualmente in vacanza.

A svelarlo è il giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo X:

"Una pausa rilassante per Antonio Conte, che si trova attualmente a Sharm el-Sheikh. Nonostante le ultime indiscrezioni: non ci sono trattative avanzate con club inglesi (Manchester United) o italiani (Juventus) per un ritorno immediato in panchina. Conte sta aspettando un progetto entusiasmante e stimolante".