Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli riparte da Monza, lo fa con un poker che può essere la migliore benzina per un gruppo che ha iniziato la stagione fra mille difficoltà, scrive il Corriere dello Sport. Veniva da due partite giocate ad alto livello: a Monza ha avuto ragione alla distanza, ma non ha brillato, nonostante le scelte iniziali di Allegri.

"Ci si aspettava un ampio turnover, l’unico a riposare all’inizio è stato De Bruyne, ma la squadra nel primo tempo è stata imprecisa, impacciata, poco incisiva. Troppi errori tecnici, alcune ingenuità clamorose (soprattutto Di Lorenzo e Rrahmani), un ritmo compassato.

A partecipare alla fiera del gol è stato anche Rafa Marin, al suo primo centro in azzurro. Si era fatto beffare da Varela nell’occasione della rete subita, si è riscattato andando a svettare su tutti nell’area avversaria. L’esultanza è la fotografia più bella della serata: la sua crescita è sotto gli occhi di tutti, gioca anche con personalità e con grande temperamento.

Allegri potrebbe aver trovato un nuovo leader in difesa. Sono importanti anche i segnali avuti da Hojlund, troppo spesso criticato ma sempre pericoloso quando la squadra gli dà la possibilità di farlo. Se viene coinvolto è un attaccante che può far male, perché abbina grandi doti fisiche a una grande qualità"