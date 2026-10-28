Monza-Napoli, le statistiche: McTominay in un dato è il migliore della Serie A! Politano a caccia di un risultato dopo quattro anni

Monza-Napoli, match valido per la 9ª giornata di Serie A 2026/27, si giocherà allo stadio U-Power Stadium di Monza mercoledì 28 ottobre alle ore 20:45.

Il Napoli ha vinto quattro delle sei partite disputate contro il Monza in Serie A (1N, 1P), comprese le tre più recenti con un risultato complessivo di 7-2.



Nessuna squadra vanta più clean sheet in Serie A contro il Monza rispetto al Napoli : quattro, al pari di Atalanta e Milan .



Il Monza ha vinto entrambe le ultime due partite casalinghe di Serie A (2-1 v Sassuolo e 4-0 v Cagliari ) e non ha mai collezionato tre successi interni di fila nel torneo (due anche tra settembre-ottobre 2022 e a novembre 2022).



Il Napoli ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie A (1N), tanti ko quanti quelli registrati nelle precedenti 12 (7V, 3N); inoltre, dopo lo 0-1 contro il Venezia , i partenopei potrebbero collezionare due sconfitte esterne di fila senza segnare per la prima volta dal dicembre 2023-gennaio 2024 (tre di fila con Walter Mazzarri ). ?



Ivan Juric potrebbe diventare il primo allenatore del Monza a collezionare nove gare consecutive di Serie A con i brianzoli a segno (almeno una rete in ciascuna delle otto gare in cui ha allenato i lombardi finora).



Il Monza ha subito sei gol da fuori area - incluso uno nell'ultima gara contro il Torino - e nessuna squadra ha fatto peggio nella Serie A 2026/27 (sei anche per il Parma ). Dall'altro lato, il Napoli ha segnato dalla distanza tre reti - di cui una nell'ultimo match contro la Roma - e solo Fiorentina (cinque) e Torino (quattro) ne contano di più - a quota tre anche Inter e lo stesso Monza .



Il Napoli sta viaggiando a una media di tiri subiti di 16. 6 a partita in questo campionato (3. 9 nello specchio); nella scorsa Serie A la media dei campani è stata di 10. 2 a match (3. 0 nello specchio).



Gustavo Varela (sette gol in sette gare giocate) potrebbe diventare solo il secondo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a segnare almeno otto gol nelle prime otto presenze in assoluto in Serie A , dopo Krzysztof Piatek - nove reti nelle prime otto gare nella stagione 2018/19; inoltre, il portoghese potrebbe essere il secondo più giovane a riuscirci (21 anni e 271 giorni alla data del match) nella storia della competizione, dopo Otello Torri (otto reti in otto match con il Novara tra il 1936 e il 1937 a 19 anni e 364 giorni).



Scott McTominay arriva da due doppiette di fila tra UEFA Champions League e campionato: dal match del suo esordio con la maglia del Napoli (15 settembre 2024) è il centrocampista delle squadre di Serie A ad aver segnato sia più gol in tutte le competizioni (31) che più marcature multiple (sei - il secondo in questa classifica è Hakan Çalhanoglu a quota tre).

