UFFICIALE - Infortunio Lobotka, l'annuncio del Napoli. Tempi di recupero e quante partite salta

Ultime notizie SSC Napoli - Stanislav Lobotka si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore del Napoli ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Infortunio Lobotka, cosa si è fatto

La sindesmosi distale tibio-peroneale è un’articolazione fibrosa essenziale per la stabilità della caviglia. Le principali strutture che la compongono sono la tibia, il perone, la membrana interossea e 4 legamenti maggiori: il tibio-peroneale anteriore distale, il tibio-peroneale posteriore distale, il legamento interosseo e il legamento tibio-peroneale trasverso.

Il loro ruolo è di limitare la rotazione esterna del piede e l’apertura della “pinza” malleolare evitando la diastasi dell’articolazione. Queste strutture, infatti, consentono soltanto 2° di rotazione esterna peroneale e un incremento di circa 2 millimetri dell’ampiezza del mortaio talo-crurale, permettendo l’avvio della dorsiflessione dalla posizione in flessione plantare.

Tale movimento rotatorio (e traslatorio) risulta necessario per la stabilità dinamica della caviglia e per la funzione di tutto l’arto inferiore, soprattutto nelle attività in carico.

L’intervento riabilitativo viene suddiviso in fasi, tenendo in considerazione i tempi di guarigione dei tessuti e monitorando gli outcomes raggiunti dal paziente durante ogni seduta.

Le lesioni del legamento peroneo astragalico anteriore (ATFL) si verificano tipicamente in seguito a un trauma distorsivo in inversione della caviglia, spesso associato a flessione plantare.

Infortunio Lobotka, tempi di recupero

Secondo le prime indiscrezioni, una ipotesi sui tempi di recupero per il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka si aggirerebbe attorno al mese e mezzo di stop prima del rientro in gruppo.

Infortunio Lobotka, quante partite salta

L'ipotesi dei tempi di recupero per il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka attorno al mese e mezzo di stop prima del rientro in gruppo potrebbe fargli saltare una serie di partite, fino ad un massimo di nove.