Napoli Basketball, Repesa: "Non c'è tempo per festeggiare, testa a Venezia! Tarczewski ha dominato, ma ci sono ancora troppi alti e bassi"

Il Napoli Basketball mantiene intatto il suo avvio di stagione perfetto, conquistando la terza vittoria esterna dell'anno: la squadra si è imposta sul campo del Neptunas per 85-94, portando il proprio bilancio nel Gruppo C a 5-0. Il Napoli Basketball ha accumulato vantaggi in doppia cifra già nel primo e nel secondo quarto, ma il Neptunas – sceso ora a un record di 1-4 – ha tentato più volte la rimonta. Tuttavia, la superiorità di Napoli, che ha potuto contare su numerose opzioni offensive, ha permesso agli ospiti di allungare nuovamente oltre i dieci punti di scarto e di gestire la gara fino al termine.

Per gli azzurri, che hanno distribuito complessivamente 27 assist, spiccano i 20 punti di Jahmi’us Ramsey, i 13 di Markel Brown e i 12 di Kaleb Tarczewski. Tra le fila del Neptunas, Elvar Fridriksson ha chiuso con 24 punti e 9 assist, mentre Mindaugas Girdziunas ha realizzato 16 punti e Henri Drell 14.

Così in conferenza stampa coach Jasmin Repesa:

"È la seconda volta che succede la stessa cosa; 10 giorni fa eravamo nella stessa situazione viaggiando in Campionato Italiano, e subito dopo la partita siamo andati a Breslavia per giocare contro lo ?l?sk. Sta succedendo la stessa cosa adesso: rimanere in trasferta per 5-6 giorni e giocare due partite non è facile. L'ho detto molte volte, perché mantenere la concentrazione ad alto livello fa sicuramente la differenza in questo tipo di partite e con questo calendario. Ma oggi tutti hanno dato il loro contributo, ognuno ha dato una mano e alla fine abbiamo vinto la partita, a mio parere, in modo completamente meritato. Avremmo dovuto chiudere il primo tempo molto meglio di un +2; quando eravamo a +13 abbiamo concesso loro due rimbalzi d'attacco di fila da cui hanno segnato 5 punti prendendo fiducia. Come ho detto prima della partita, è una squadra con un'elevata capacità realizzativa: quando prendono ritmo e fiducia non è facile fermarli, perché tirano da qualsiasi posizione e allo stesso tempo sanno penetrare verso il canestro. Nel secondo tempo, la chiave è stata non commettere alcuna palla persa nell'ultimo quarto. Nei primi tre quarti avevamo commesso 13 palle perse (10 solo nel primo tempo). Questa è stata la chiave a mio avviso, perché loro hanno iniziato a giocare in modo molto aggressivo cercando di rientrare in partita, ma noi abbiamo controllato molto bene il ritmo, facendo circolare bene il pallone, muovendoci senza palla e trovando sempre un'ottima soluzione in attacco. Se ricordo bene, nelle prime 4 o 5 azioni offensive dell'ultimo quarto abbiamo sempre segnato. Faccio i complimenti alla mia squadra, ma non c'è tempo per festeggiare o per pensare troppo a questa gara. Dobbiamo analizzare gli errori commessi perché domenica alle 12:00 ci aspetta una partita in casa contro una squadra molto forte come Venezia, e dovremo essere pronti sia mentalmente che fisicamente."

La maggior parte degli allenatori non ama parlare dei singoli giocatori, ma guardando le statistiche sono rimasto sorpreso dall'impatto di Tarczewski sulla partita. Ha ottenuto il miglior plus/minus con +13 in soli 11 minuti di gioco e 20 punti di valutazione. Quanto è contento di averlo in squadra?

"Sicuramente oggi è stato il nostro miglior giocatore. Ha dominato, e il miglior basket lo abbiamo espresso quando lui era in campo. Bisogna però considerare che è arrivato tardi, avendo finito la scorsa stagione ad aprile e rimanendo fermo senza allenarsi seriamente con una squadra per 5 mesi. Come per tutti i giocatori con la sua stazza fisica, serve tempo per recuperare e ritrovare la forma migliore. Abbiamo pazienza, procede passo dopo passo e sta giocando sempre meglio. Già dopo la scorsa partita a Tortona gli ho fatto i complimenti davanti a tutta la squadra per il suo contributo e per la prestazione."

Ho controllato le statistiche degli assist nelle ultime quattro partite di EuroCup e oggi ne avete distribuiti 27, che è il vostro record stagionale. Quanto la soddisfa vedere la squadra far circolare così bene il pallone in momenti e situazioni difficili?