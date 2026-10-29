Monza-Napoli 1-4, Fedele boccia tre calciatori azzurri nelle pagelle

Ci sono tre bocciati nelle pagelle di Enrico Fedele sul quotidiano Il Roma per Monza-Napoli. L’ex direttore sportivo, nonostante il largo successo della squadra azzurra al Brianteo, ha dato a tre calciatori del Napoli un 5 in pagella.

Monza Napoli 1-4, pagelle di Enrico Fedele

Fedele ha bocciato con un 5 in pagella tre calciatori del Napoli nella vittoria contro il Monza. Le tre insufficienze sono toccate a Rrahmani, uscito poi per infortunio al termine del primo tempo, poi a Vergara e Lucca subentrati invece nell’ultima parte di partita. Questo terzetto è stato giudicato con un 5 in pagella da parte di Fedele.