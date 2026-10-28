Festa allo stadio dopo Monza-Napoli 1-4: la reazione dei tifosi napoletani in trasferta | VIDEO

Ultime notizie Serie A - Una vittoria convincente era tanto attesa, voluta, da tutta la squadra. Monza-Napoli finisce 1-4 ed è stata davvero importante la prova e la risposta degli azzurri dopo il gol del pari di Varela. Infatti, il Napoli era partito forte e aveva trovato subito il vantaggio al 10' con Hojlund. Poi, nel finale del primo tempo, il pareggio dei padroni di casa. Ma nella ripresa gli azzurri si prendono la scena e dominano in lungo e in largo. Prima ritrovando subito il vantaggio, con Politano al 48', poi la squadra allenata stasera da Landucci l'ha messa in discesa coi gol al 62' di Rafa Marin e al 67' di Kevin De Bruyne.

Monza-Napoli 1-4: live reaction dei tifosi allo stadio

Vi mostriamo il video con la reazione dei tifosi napoletani all'esterno dello stadio Brianzolo di Monza dopo la vittoria del Napoli per 1-4 in trasferta, ecco le immagini ai microfoni di CalcioNapoli24 TV!