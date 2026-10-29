Di Canio a Sky: "Allegri ha voluto far passare un messaggio a De Bruyne! Se ci riesce..."

Ultime notizie SSC Napoli - L'opinionista Paolo Di Canio ha commentato negli studi di Sky Sport così Monza-Napoli:

"Ci sono critiche e critiche. È un conto criticare... Cioè voglio dire pretestuosamente, un conto poi fare le critiche. Noi ne abbiamo fatte tante, però insomma siamo sul pezzo e andiamo ad analizzare e ad argomentare, cioè non è che siamo per partito preso, no? Ma al di là di questo: interessante è quello che è stato detto e lui praticamente ha ribadito quello che è stato visto dai miei amici qui a fianco e la cosa interessante però è anche come arrivarci nella gestione, perché ieri giustamente ha alzato un po' il tono Max Allegri quando ha detto "De Bruyne", perché gli rompevano i cosiddetti sempre su KDB, ha detto: "De Bruyne non può giocare tutte le partite" e qui il dilemma era di far accettare a De Bruyne alcuni momenti, che non si senta superiore al Napoli, che voglia giocare anche al 30% perché tanto una giocata la trova. È un messaggio che sembra stia arrivando importante perché poi è entrato bene. E se riesce appunto con un big così e con gli altri diventa una risorsa: i recuperi, come è stato detto, di McTominay, ancora più di Anguissa. Bravissimo, bravo, però McTominay con quella fisicità, con quella tempra, con quella presenza che arriva e tira diventa veramente fondamentale per le gare e andare a concretizzare".