Moviola Monza-Napoli, proteste per un fallo di McTominay? Cesari a Pressing: "Ecco la verità" | FOTO

Ultime notizie Serie A - Ai microfoni di Mediaset, nel corso di Pressing, arriva la moviola di Monza-Napoli 1-4 con le parole dell'ex arbitro Graziano Cesari:

"Gol di Politano del 2-1 del Napoli, bene Ayroldi che spegne subito le timide proteste del Monza: il giocatore Ondoa rimane a terra e Plitano segna la rete. Totalmente involontario il movimento di McTominay, Ondoa gli sta dietro, lo scozzese gli va a pestare il piede: assolutamente accidentale, e su questo non è previsto nessun tipo di interruzione e fallosità, giusto far continuare l'azione e il gol è perfettamente regolare".