Sabatini: "Il Napoli ha fatto il suo dovere, la Juventus no! Vi spiego"

Ultime notizie Serie A - Ai microfoni di Mediaset, nel corso di Pressing, il giornalista Sandro Sabatini ha così commentato Monza-Napoli 1-4:

"Il Napoli ha fatto il suo dovere, ripeto: il Napoli ha fatto il suo dovere contro una squadra che aveva 7 punti, mentre la Juventus contro il Genoa che aveva sette punti, non ha fatto il suo dovere".