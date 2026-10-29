Sabatini: "Il Napoli ha fatto il suo dovere, la Juventus no! Vi spiego"
Le Interviste 13:00
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Ultime notizie Serie A - Ai microfoni di Mediaset, nel corso di Pressing, il giornalista Sandro Sabatini ha così commentato Monza-Napoli 1-4:
"Il Napoli ha fatto il suo dovere, ripeto: il Napoli ha fatto il suo dovere contro una squadra che aveva 7 punti, mentre la Juventus contro il Genoa che aveva sette punti, non ha fatto il suo dovere".
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