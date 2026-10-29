Pazzini: "Juve-Napoli? Ecco perché i tifosi napoletani possono esser più ottimisti dei bianconeri"
Le Interviste 12:45
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Ultime notizie Serie A - Ai microfoni di Mediaset, nel corso di Pressing, l'ex attaccante Giampaolo Pazzini ha così commentato Monza-Napoli 1-4:
"Tifosi del Napoli speranzosi verso la Juve? Sì, perché secondo me non era semplice questa vigilia per il Napoli: è sempre complicato a Monza, e han fatto una bella vittoria. Facile. Facendo tanti gol, creando tanto: sicuramente i tifosi del Napoli possono essere più ottimisti rispetto a quelli della Juventus".
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