Ultim'ora - Juventus in ritiro da domani fino al match col Napoli! Spalletti resta ma fiducia messa a dura prova

L’amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali al centro del campo alla Continassa con la squadra e mister Luciano Spalletti ad ascoltarne i toni a dir poco diretti: come racconta l'edizione online della Gazzetta dello Sport, Spalletti resta: la fiducia del club nei confronti dell’ex ct azzurro è messa a dura prova, ma regge.

"Su richiesta dello stesso allenatore, la Juventus, da domani e in vista il duello contro il Napoli di domenica sera, andrà in ritiro al JTC Continassa, quartier generale bianconero. Carnevali ha chiesto a Bremer e compagni un’immediata reazione, nei risultati, ma anche nell’atteggiamento da tenere dentro le partite: ora sono tutti chiamati a dare le risposte che servono, per la proprietà, la società e i tifosi"