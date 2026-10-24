Spezzone di gara per Vergara con la Roma? Cosa filtra da Castel Volturno

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Vergara è ritornato tra i convocati di Allegri. Un'ottima notizia per il Napoli che ritrova una pedina preziosa per il centrocampo e non solo. L'infortunio di Italia-Turchia è definitivamente alle spalle ed oggi Vergara si accomoderà in panchina. Farà uno spezzone di gara? L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione.

Napoli Roma, Vergara in panchina

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport su Antonio Vergara:

"La novità è il recupero di Vergara che ha anche strappato la convocazione. Giovedì era tornato a lavorare in gruppo avendo smaltito del tutto il problema fisico rimediato in Nazionale contro la Turchia a inizio ottobre. Verrà gestito, rientro con prudenza. Anche per lui vale il concetto del calendario ingolfato: con una partita ogni tre giorni fino all’8 novembre ci sarà spazio per tutti. Ne restano cinque, dalla Roma alla Lazio".