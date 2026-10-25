McTominay: "Testa alta", Politano sempre via social: "Crediamoci, tutti insieme!"

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie calcio Napoli - Arrivano due reazioni via social di due calciatori-simbolo di questo momento dei partenopei, prima Scott McTominay che dopo un'altra doppietta (dopo il Bodo graffia anche la Roma) via Instagram scrive:

"Testa alta".

Sempre via social, Matteo Politano dà la carica all'ambiente nonostante il pareggio:

"Crediamoci tutti insieme, FORZA NAPOLI".

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