McTominay: "Testa alta", Politano sempre via social: "Crediamoci, tutti insieme!"
Social 11:20
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Ultime notizie calcio Napoli - Arrivano due reazioni via social di due calciatori-simbolo di questo momento dei partenopei, prima Scott McTominay che dopo un'altra doppietta (dopo il Bodo graffia anche la Roma) via Instagram scrive:
"Testa alta".
Sempre via social, Matteo Politano dà la carica all'ambiente nonostante il pareggio:
"Crediamoci tutti insieme, FORZA NAPOLI".
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