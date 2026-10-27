CdM, Zambardino: "Che cosa pretendevate da Allegri? Gli hanno dato una squadra semidistrutta! Tre mercati estivi bastano per capire che Manna non funziona"

Ultime notizie SSC Napoli - Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, analizza la situazione attuale della SSC Napoli sulle colonne dell’edizione odierna del quotidiano.

"Che cosa pretendevate da Allegri? Gli hanno dato una squadra semidistrutta dalla macchina dell’infortunio, una squadra zeppa di ultratrentenni. A Max non hanno fatto mercato e ne promettono uno a gennaio, quando il mercato è proibitivo e i buoni non si trovano.

A questo proposito esprimiamo l’auspicio che si continui a non far mercato, serbando i soldi veri per l’estate e nel frattempo congedando Giovanni Manna, tre mercati estivi bastano per capire che non funziona benissimo"