Domani sarà una notte speciale per Zeballos, non è nel Napoli solo per un motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Domani sarà una notte speciale per Exequiel Zeballos, talento argentino, anni 24, con il Napoli che sembrava nel suo destino.

Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, una trattativa estiva che si è prolungata fino alla svolta, ma con il Monza che irrompe e chiude e il Napoli che domani lo affronterà da avversario.

"Poteva giocare al Maradona, Zeballos aveva sperato di vestire la maglia azzurra, il Napoli era davvero interessato al giocatore e il ds Manna lo aveva confermato in ritiro a Dimaro. Gradimento totale e apertura al suo arrivo, ma a una condizione. Che poi non si è verificata. Quale? L’uscita di un attaccante per fargli posto. Ecco, oggi Zeballos non è nella rosa di Allegri solo perché non c’era materialmente posto per lui"