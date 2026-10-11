Cagliari, Pisacane: "Tensione? Poteva finire con un abbraccio ma già ieri Spalletti..."

L’allenatore Fabio Pisacane, ai microfoni di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match tra Cagliari e Juventus, dopo la tensione con Luciano Spalletti.

"Partirei dal finale, perché sicuramente poteva finire tutto con un abbraccio. Dispiace. Penso che mister Spalletti ieri abbia già dato la sensazione di essere preoccupato e questo è qualcosa che ci rende giustizia.

In questo momento, soprattutto, rende giustizia ai ragazzi. Insomma, alla fine del primo tempo quello che si è visto non è piacevole, però, ripeto, alla fine sicuramente poteva finire tutto in un abbraccio. Se succede che alla sesta giornata la Juve è preoccupata perché non può vincere a Cagliari, questo ci fa capire che siamo sulla buona strada.

Ovviamente, perché poteva finire con un abbraccio? Perché hanno meritato ampiamente il pareggio. Per il potenziale che hanno, potevano sicuramente meritare anche di vincere la partita. Fosse stato il contrario, c’era da preoccuparsi. Però è questo quello che mi sento di dire in questo momento, in riferimento ai ragazzi. Noi, dentro il nostro spogliatoio, come staff, sappiamo che bisogna avere le antenne dritte.

Se loro hanno questa sensazione, significa che sono dei ragazzi ambiziosi, che vogliono fare qualcosa di diverso dagli altri anni. Questo non vuol dire stare lassù, però, fino a quando possiamo rimanerci, ce la metteremo tutta. Ovviamente, sappiamo che poi, all’interno della partita, di ogni partita, ci vuole una sofferenza organizzata".