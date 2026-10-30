Monopoli-Napoli Primavera: dove vedere in Tv e streaming
Calcio giovanile 20:01
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Monopoli-Napoli Primavera: dove vedere in Tv e streaming
Il Napoli Primavera scende in campo domani, sabato 31 ottobre alle ore 14:30, per affrontare i pari età del Monopoli nella settima giornata Campionato Primavera 2. Il match si gioca allo Stadio Venenziani di Monopoli.
Monopoli-Napoli Primavera, dove vederla gratis in Tv e streaming? La gara sarà disponibile sul sito ufficiale della Lega B.
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