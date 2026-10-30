Arpaia: "Sull'infortunio di Lobotka si temeva per l’osso della caviglia, alla fine è andata meglio di quanto si pensava"

Ultime notizie SSC Napoli - Ecco tutte le dichiarazioni di Gennaro Arpaia, giornalista de Il Mattino, nella puntata più recente de ‘Giochiamo d'Anticipo’, programma di Claudia Mercurio condotto da Gianluca Vigliotti su 11 Televomero:

"Sul centro sportivo si sta avanzando. Per lo stadio non c’è nessun progetto presentato, in giro per l’Europa non ho visto stadi in mezzo alla città. Se si vuole rifare il Maradona si può rifare. Se si vuole guardare al futuro, Maradona è incastonato nella città, non nello stadio.

Monza-Napoli? Il Napoli quando trova squadre come il Monza riesce a dimostrare le sue capacità offensive, a differenza di partite come quella contro il Venezia. Mi sembra la fotografia di questo avvio di stagione del Napoli, tra tutti gli aspetti positivi e negativi.

Varela possibile obiettivo del Napoli? L’ho visto dal campo e non è male, ha qualità nei piedi, lega il gioco, va in profondità, sa muoversi, costa già tanti soldi ed è uno di quei calciatori che i grandi club devono guardare.

Landucci è una certezza perché ha vinto 8 volte su 11, è con Allegri dal 2008, la cosa più bella è che quando è entrato in campo tutti i giocatori l’hanno abbracciato, c’è una forte unità.

Milinkovic-Savic e Meret? La scelta può cambiare anche dalla mattina per la sera, non mi sembra ci sia una gerarchia chiara. Quando Meret poteva avere continuità abbiamo visto Milinkovic Savic titolare, com’è accaduto contro il Villareal.

Concorrenti per la Champions? La Lazio non ha le coppe poi ci sono due fattori incisivi: gli infortuni che sono un disastro per tutti, poi l’eventuale cambio in panchina di qualche allenatore, vedi la Juve che magari cambia e potrebbe raggiungere il risultato (la Champions League n.d.r.).

Sull'infortunio di Lobotka si temeva per l’integrità dell’osso della caviglia, alla fine è andata meglio di quanto si pensava, lo vedremo nel 2027, serviranno almeno 10 settimane”