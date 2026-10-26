Galliani sfida Malagò per la FIGC: la mossa a sorpresa, la posizione di De Laurentiis

La corsa alla presidenza della FIGC si arricchisce di un nuovo protagonista. Adriano Galliani sarebbe pronto a contendere la guida del calcio italiano a Giovanni Malagò, inizialmente considerato il principale candidato alla conferma. L'ex dirigente di Milan e Monza potrebbe contare su un sostegno importante all'interno della Serie A.

Galliani, FIGC: cresce il fronte anti-Malagò

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il termine per presentare le candidature scadrà alle 23.59 del 4 novembre, in vista delle elezioni federali di dicembre. Nel frattempo, i club stanno raccogliendo le sottoscrizioni a favore dei rispettivi candidati.

A sostenere Malagò ci sarebbero Aurelio De Laurentiis e le società Lecce, Bologna, Monza e Roma. Sul fronte opposto, invece, starebbe guadagnando terreno la candidatura di Adriano Galliani, che avrebbe già incassato il favore del Milan, con Atalanta e Inter indicate tra le possibili sostenitrici.

Per rispettare i requisiti necessari alla candidatura, il senatore di Forza Italia sarebbe pronto a tesserarsi gratuitamente come dirigente accompagnatore di una società dilettantistica milanese. Oltre al tesseramento, saranno necessari il casellario giudiziale e la presentazione del programma elettorale.

Le critiche a Malagò e il nodo delle alleanze

Alla base del possibile cambio di fronte di alcune società ci sarebbero le perplessità sulla gestione di Malagò durante il suo breve incarico. Tra i punti contestati figurerebbe soprattutto la scarsa condivisione delle decisioni, dalla scelta del commissario tecnico della Nazionale alla nomina di Diana Bianchedi, fino all'indicazione di Signori come capodelegazione dell'Under 20.

Intanto, l'Assocalciatori è attesa al confronto interno per definire la propria posizione. Nell'ultima occasione l'associazione aveva sostenuto Malagò, ma la nuova decisione potrebbe influenzare anche l'orientamento dell'Assoallenatori e gli equilibri in vista del voto.