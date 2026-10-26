Pallone d'Oro 2026: il sito ufficiale rivela per errore la top 3

Pallone d'Oro 2026: il sito ufficiale del Ballon d'Or rivela per errore la top 3 mostrando i nomi del vincitore tra Yamal, Kane e Mbappe. Ora la top 3 è svelata per il Pallone d'Oro 2026.

Pallone d'Oro 2026: il vincitore

Pallone d'Oro 2026, svelata la top tre! Sul sito ufficiale del Ballon d'Or sta ora eliminando tutti gli articoli sul Ballon d'Or vinto da Harry Kane, Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Hanno commesso un grave errore praticamente preparandosi a lanciare articoli sul vincitore, che sarà sicuramente uno di loro tre.