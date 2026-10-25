Pistocchi attacca: "Accuse gravissime di Allegri, ipotizza illecito sportivo! La Procura dovrà aprire un fascicolo"
Ultime notizie Serie A - Il giornalista Maurizio Pistocchi ci va giù duro, in seguito ad una frase di Allegri che in molti hanno potuto ascoltare dalla sala stampa dello stadio Maradona:
"Le dichiarazioni di Allegri riferite nel dopo partita di Napoli-Roma sono gravissime: "L’anno scorso vi hanno messo la Champions in tasca e ho pagato io con il Milan". Allegri ipotizza un illecito sportivo, compiuto da terzi per favorire la Roma? Ne risponderà di fronte alla Procura Federale, che ovviamente dovrà aprire una inchiesta. In ogni caso, comunque vada a finire, una pessima figura".
A proposito di questa frase, ieri sera i dettagli sono arrivati da Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, che su X ha raccontato:
"Clamoroso Allegri. Dopo la conferenza stampa in uno stanzino attiguo ha perso le staffe dicendo “L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca” riferendosi a supposti favori arbitrali che avrebbero spinto la Roma davanti al Milan"
Il Corriere dello Sport aggiunge:
"Uno sfogo lontano dalle telecamere, a microfoni spenti, ma con un tono di voce alto che, in un momento di silenzio, si è sentito chiaramente in una parte della sala stampa. Protagonista Allegri che, dopo le interviste a Dazn e prima della conferenza, si è lasciato andare a una frase: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro... L'ho pagata con il Milan". Il riferimento è al finale della scorsa stagione, con i rossoneri al quinto posto con Roma e Como tra le prime quattro"