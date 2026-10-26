CorSera duro: la gestione degli arbitri da parte di Orsato fa acqua da tutte le parti! Le società protestano e la tensione aumenta

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Autore Claudio Russo Giornalista professionista
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Ultime notizie Serie ASiamo appena all’ottava giornata e la gestione degli arbitri da parte di Orsato fa acqua da tutte le parti, attacca il Corriere della Sera. 

I benefici sono figli del nuovo regolamento, che favorisce la continuità di gioco e evita le perdite di tempo. L’idea del designatore di silenziare la Var è invece un autogol.

"Sembra di essere tornati indietro nel tempo. Quello che vede il fischietto in campo va bene e pazienza se davanti al monitor l’errore è clamoroso e evidente. L’intervento di Viery su Thuram è l’ultimo episodio di una catena malefica e perversa. La settimana prima era toccato alla Fiorentina lamentarsi per l’1-0 del Como viziato da un fallo su Goncalves. Gli episodi si moltiplicano, le società protestano e la tensione aumenta. Cosa sarebbe successo nel post partita di San Siro se l’Inter non avesse approfittato dell’impaurita Viola, che si è fatta fare due gol nel recupero?"

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