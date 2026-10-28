Borriello: "Alla Juve serve uno alla Osimhen: sarebbe un colpo perfetto per due ragioni"

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Marco Borriello ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante ha fatto il nome di Osimhen per rinforzare il reparto offensivo della squadra allenata da Spalletti:

“Il fatto che Kessie abbia scelto scelto l’Atalanta e non la Juve è preoccupante. Con tutto il rispetto, la Dea non è il Milan. I calciatori annusano i momenti dei club. Mi piacerebbe un grande nove per la Juve: un colpo alla Higuain. Dei migliori 8 centravanti al mondo, uno lo deve avere la Juve. Il Milan ha quello del Portogallo (Ramos), l’Inter quello dell’Argentina (Lautaro). Pensa a Osimhen? Magari: è forte, conosce la Serie A e Spalletti. Ma al di là di Osimhen, serve un top”.

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