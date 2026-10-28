Borriello: "Alla Juve serve uno alla Osimhen: sarebbe un colpo perfetto per due ragioni"

Marco Borriello ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante ha fatto il nome di Osimhen per rinforzare il reparto offensivo della squadra allenata da Spalletti:

“Il fatto che Kessie abbia scelto scelto l’Atalanta e non la Juve è preoccupante. Con tutto il rispetto, la Dea non è il Milan. I calciatori annusano i momenti dei club. Mi piacerebbe un grande nove per la Juve: un colpo alla Higuain. Dei migliori 8 centravanti al mondo, uno lo deve avere la Juve. Il Milan ha quello del Portogallo (Ramos), l’Inter quello dell’Argentina (Lautaro). Pensa a Osimhen? Magari: è forte, conosce la Serie A e Spalletti. Ma al di là di Osimhen, serve un top”.